Carfagna | “Bisognerà risarcire le attività colpite dal nuovo decreto”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) La deputata di Forza Italia sostiene le restrizioni previste daldecreto; le piccole e medie imprese non dovranno però esserne danneggiate. Le pmi sono da difendere Dopo la presentazione deldecreto nella giornata di oggi, le norme previste andranno inevitabilmente a ledere gli introiti delle attività. Con i nuovi regolamenti infatti discoteche e sale da ballo restano chiuse, mentre vi sono ulteriori strette sui servizi di ristorazione.Mentre le attività con servizio al tavolo potranno rimanere aperte fino alle 24, per i bar o simili locali che prevedono il solo servizio al banco dovranno chiudere dopo lo 21. Nuove norme che rischiano dunque di rimettere in crisi le attività già enormemente lese dall’inizio della pandemia.In merito ha appunto parlato Mara ...