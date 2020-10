Bocuse d'or 2021, il team azzurro a Tallinn verso la finale di Lione (Di martedì 13 ottobre 2020) Tallinn, 13 ott. (Labitalia) - Il Bocuse d'Or si avvicina al gran finale. Il 15 e il 16 ottobre a Tallinn, in Estonia, si svolgeranno infatti le qualificazioni per Lione 2021, dove 16 team di altrettante nazioni si contenderanno il trofeo della competizione culinaria più importante al mondo. A difendere l'amato tricolore nella tappa estone sarà la giovane formazione capitanata da Alessandro Bergamo, già sous chef del ristorante Cracco di Milano, e dai membri della Federazione italiana cuochi, lo chef Lorenzo Alessio in qualità di coach, Francesco Tanese (commis), Filippo Crisci (vice coach) e gli helpers Graziano Patanè e Andrea Monastero. Il nostro team dovrà vedersela con le squadre più forti delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020), 13 ott. (Labitalia) - Ild'Or si avvicina al gran. Il 15 e il 16 ottobre a, in Estonia, si svolgeranno infatti le qualificazioni per, dove 16di altrettante nazioni si contenderanno il trofeo della competizione culinaria più importante al mondo. A difendere l'amato tricolore nella tappa estone sarà la giovane formazione capitanata da Alessandro Bergamo, già sous chef del ristorante Cracco di Milano, e dai membri della Federazione italiana cuochi, lo chef Lorenzo Alessio in qualità di coach, Francesco Tanese (commis), Filippo Crisci (vice coach) e gli helpers Graziano Patanè e Andrea Monastero. Il nostrodovrà vedersela con le squadre più forti delle ...

Tallinn, 13 ott. (Labitalia) - Il Bocuse d'Or si avvicina al gran finale. Il 15 e il 16 ottobre a Tallinn, in Estonia, si svolgeranno infatti le qualificazioni per Lione 2021, dove 16 team di ...

