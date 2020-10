Barcellona, Koeman su Suarez: «La società voleva ringiovanire» (Di martedì 13 ottobre 2020) Ronald Koeman ha parlato dell’addio al Barcellona di Luis Suarez Nei giorni scorsi, Luis Suarez si è sfogato sul modo in cui è stato tratto a Barcellona. Ora a intervenire sulla vicenda, ai microfoni di NOS, è stato l’allenatore blaugrana Ronald Koeman. «Gli ho solo detto che sarebbe stato difficile per lui essere titolare. Ha fatto fatica ad accettarlo, ma non ho mai avuto problemi con lui. Si è allenato bene, normalmente. Alla fine a deciso di andarsene e io gli ho detto che, nel caso fosse rimasto, avrebbe potuto dimostrarmi che sbagliavo. Mi sono trovato bene con Luis, ma la società aveva deciso di ringiovanire la rosa. Abbiamo Ansu Fati, Pedri, Trincao, Dest, Araujo, giocatori con cui guardare al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Ronaldha parlato dell’addio aldi LuisNei giorni scorsi, Luissi è sfogato sul modo in cui è stato tratto a. Ora a intervenire sulla vicenda, ai microfoni di NOS, è stato l’allenatore blaugrana Ronald. «Gli ho solo detto che sarebbe stato difficile per lui essere titolare. Ha fatto fatica ad accettarlo, ma non ho mai avuto problemi con lui. Si è allenato bene, normalmente. Alla fine a deciso di andarsene e io gli ho detto che, nel caso fosse rimasto, avrebbe potuto dimostrarmi che sbagliavo. Mi sono trovato bene con Luis, ma la società aveva deciso dila rosa. Abbiamo Ansu Fati, Pedri, Trincao, Dest, Araujo, giocatori con cui guardare al ...

