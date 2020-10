Atp Sardegna 2020: Seppi fuori all’esordio, Delbonis vince in due set (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriva subito una sconfitta per Andreas Seppi all’esordio nel torneo Atp 250 di Sardegna 2020. Al Forte Village di Pula l’altoatesino viene sconfitto da Federico Delbonis nel match valevole per il primo turno del tabellone principale. Dopo una buona partenza con un servizio solido e ottimi colpi, il calderese non riesce a stare dietro all’argentino e cede il primo set. Nel secondo set il match appare equilibrato, ma al tiebreak è l’argentino a prevalere. Finisce così con il punteggio di 7-5 7-6(6). Nell’altro match delle ore 10 vittoria di Pablo Andujar su Jozef Kovalik. IL TABELLONE DEL TORNEO Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriva subito una sconfitta per Andreasall’esordio nel torneo Atp 250 di. Al Forte Village di Pula l’altoatesino viene sconfitto da Federiconel match valevole per il primo turno del tabellone principale. Dopo una buona partenza con un servizio solido e ottimi colpi, il calderese non riesce a stare dietro all’argentino e cede il primo set. Nel secondo set il match appare equilibrato, ma al tiebreak è l’argentino a prevalere. Finisce così con il punteggio di 7-5 7-6(6). Nell’altro match delle ore 10 vittoria di Pablo Andujar su Jozef Kovalik. IL TABELLONE DEL TORNEO

