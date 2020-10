Ancora invasione a Lampedusa. E i migranti escono indisturbati dall'hotspot (Di martedì 13 ottobre 2020) "Nel fine settimana ci sono stati 1.322 clandestini sbarcati a Lampedusa", una vera e propria invasione come denuncia la pagina Facebook "Dimissioni del governo giallo-rosso", che pubblica un video in cui si vedono i migranti uscire ed entrare indisturbati dall'hotspot dell'isola. Intanto, lunedì hanno raggiunto le rispettive mete le due navi per la quarantena dei migranti partite nella notte da Lampedusa. La Snav Adriatico rimarrà nei pressi del porto di Trapani mentre la "Allegra" starà in rada nei pressi del porto di Palermo. A bordo ci sono circa 500 migranti tra quelli sbarcati domenica a Lampedusa. Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) "Nel fine settimana ci sono stati 1.322 clandestini sbarcati a", una vera e propriacome denuncia la pagina Facebook "Dimissioni del governo giallo-rosso", che pubblica un video in cui si vedono iuscire ed entraredell'isola. Intanto, lunedì hanno raggiunto le rispettive mete le due navi per la quarantena deipartite nella notte da. La Snav Adriatico rimarrà nei pressi del porto di Trapani mentre la "Allegra" starà in rada nei pressi del porto di Palermo. A bordo ci sono circa 500tra quelli sbarcati domenica a

Nell'anniversario della morte di Ernesto Che Guevara, gli insulti del brasiliano Bolsonaro e della boliviana Anez, che organizza una celebrazione in onore dei suoi assassini ...

Novecento clandestini, arrivati in 24 ore a bordo di 26 barchini: è questo il bilancio della nuova invasione minimizzata dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. «Nessun rischio per il coronavirus ...

Nell'anniversario della morte di Ernesto Che Guevara, gli insulti del brasiliano Bolsonaro e della boliviana Anez, che organizza una celebrazione in onore dei suoi assassini ...

Novecento clandestini, arrivati in 24 ore a bordo di 26 barchini: è questo il bilancio della nuova invasione minimizzata dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. «Nessun rischio per il coronavirus ...