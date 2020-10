Allerta dei medici su ospedali | con questi numeri non reggeranno 2 mesi

(Di martedì 13 ottobre 2020) Con l’aumento esponenziale deidi contagiati e le nuove disposizioni del DPCM arriva anche l’deisui nostri. Non solo contagi e contagiati: il Coronavirus mette a dura prova, soprattutto, i nostri. Una notizia che non dovrebbe sorprenderci eppure quasi sempre dimenticata. Carlo Palermo, il segretario del sindacato deieri … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : Parigi chiude tutti i bar per due settimane. Massima allerta per il dilagare dei contagi - SimoneSamore : RT @AllertaMeteoRER: ??INFO #AllertaMeteoER 086/2020 valida dal 14/10/2020: frane e piene dei corsi minori e temporali ?? - ProtcivURLS : AllertaMeteoRER: ??INFO #AllertaMeteoER 086/2020 valida dal 14/10/2020: frane e piene dei corsi minori e temporali… - daele65 : RT @AllertaMeteoRER: ??INFO #AllertaMeteoER 086/2020 valida dal 14/10/2020: frane e piene dei corsi minori e temporali ?? - LorenzoPuliga : RT @AllertaMeteoRER: ??INFO #AllertaMeteoER 086/2020 valida dal 14/10/2020: frane e piene dei corsi minori e temporali ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta dei

La Repubblica

Il tempestivo intervento dei poliziotti del Commissariato ha consentito di mettere in sicurezza l'area e di allertare i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. La successiva attività ...In Francia il Centro europeo dei consumatori (Cec) ha segnalato alcune cattive pratiche di alcune piattaforme del settore turistico. Cec France, in qualità di coordinatore del progetto europeo "Ecc-Cp ...