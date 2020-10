A Roma assembramenti in metro e nessun controllo (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Metro B direzione Piramide, la stazione è piena di gente, nessuno che controlli. Sulla banchina siamo talmente in tanti da sembrare un giorno di ressa, ma io devo andare al lavoro”. Così su Facebook Tobia Zevi, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Metro B direzione Piramide, la stazione è piena di gente, nessuno che controlli. Sulla banchina siamo talmente in tanti da sembrare un giorno di ressa, ma io devo andare al lavoro”. Così su Facebook Tobia Zevi, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma.

SunnySabry : RT @rep_roma: Coronavirus, corse soppresse e assembramenti: a Roma ancora trasporti pubblici in tilt [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento de… - MiaomiaoCh : RT @rep_roma: Coronavirus, corse soppresse e assembramenti: a Roma ancora trasporti pubblici in tilt [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento de… - mllogiacco : RT @rep_roma: Coronavirus, corse soppresse e assembramenti: a Roma ancora trasporti pubblici in tilt [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento de… - RondIla : RT @rep_roma: Coronavirus, corse soppresse e assembramenti: a Roma ancora trasporti pubblici in tilt [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento de… - Codacons : RT @rep_roma: Coronavirus, corse soppresse e assembramenti: a Roma ancora trasporti pubblici in tilt [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma assembramenti Assembramenti su treni e bus, ancora una denuncia al Prefetto: "Trasporto pubblico ad alto rischio, intervenga" RomaToday Covid e trasporti pubblici/ Assembramenti e caos: “Altra riduzione e si blocca tutto”

Covid e trasporti pubblici, segnalati assembramenti e caos. La stazione Flaminio di Roma è nel caos causa gli assembramenti: ecco le ultime ...

Il Dpcm dimentica il nodo dei trasporti

Gli ambienti della politica e quelli sanitari rilanciano un interrogativo: chi ci salverà dai contagi in bus? ROMA. La montagna sembra aver partorito il classico topolino. Nel tanto atteso Dpcm di ott ...

Covid e trasporti pubblici, segnalati assembramenti e caos. La stazione Flaminio di Roma è nel caos causa gli assembramenti: ecco le ultime ...Gli ambienti della politica e quelli sanitari rilanciano un interrogativo: chi ci salverà dai contagi in bus? ROMA. La montagna sembra aver partorito il classico topolino. Nel tanto atteso Dpcm di ott ...