Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 12 OTTOBREORE 08.05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA. CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 TRA MONTEPORZIO CATONE E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA VERSOCODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA NELLE DUE DIEZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA STAZIONE CASTRO PETRORIO DELLA METRO B E’ CHIUSA PER LAVORI SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO ...