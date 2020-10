Under 21, altri tre positivi. Per Sky è a rischio anche il match con l’Irlanda (Di lunedì 12 ottobre 2020) altri tre positivi nella Nazionale Under 21 ed è a rischio anche il match con l’Irlanda, dopo che è saltato quello con l’Islanda per il no del governo islandese dopo le cinque positività nel gruppo azzurro. Lo scrive il sito di Sky Sport. Dei tre nuovi positivi si conosce soltanto il nome Marchizza dello Spezia. Va ad aggiungersi a Matteo Gabbia , difensore del Milan, Alessandro Plizzari, portiere della Reggina (in precedenza sono risultati positivi anche Alessandro Bastoni dell’Inter e Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta)– e un membro dello staff. La Figc ha scritto nel comunicato: L’esito dei tamponi effettuati questa mattina presso il Centro di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020)trenella Nazionale21 ed è ailcon l’Irlanda, dopo che è saltato quello con l’Islanda per il no del governo islandese dopo le cinquetà nel gruppo azzurro. Lo scrive il sito di Sky Sport. Dei tre nuovisi conosce soltanto il nome Marchizza dello Spezia. Va ad aggiungersi a Matteo Gabbia , difensore del Milan, Alessandro Plizzari, portiere della Reggina (in precedenza sono risultatiAlessandro Bastoni dell’Inter e Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta)– e un membro dello staff. La Figc ha scritto nel comunicato: L’esito dei tamponi effettuati questa mattina presso il Centro di ...

