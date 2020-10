Ufficiale: la Juventus cede Clemenza al Sion (Di lunedì 12 ottobre 2020) Due colpi in uno per il Sion, che ha ufficializzato l’acquisto di Luca Clemenza, trequartista classe 1997 ormai ex Juventus. In Svizzera, ritrova Fabio Grosso, suo allenatore nella Primavera bianconera. Con la stessa nota, il club ha comunicato l’ingaggio del centrocampista Musa Araz, classe 1994. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Due colpi in uno per il, che ha ufficializzato l’acquisto di Luca, trequartista classe 1997 ormai ex. In Svizzera, ritrova Fabio Grosso, suo allenatore nella Primavera bianconera. Con la stessa nota, il club ha comunicato l’ingaggio del centrocampista Musa Araz, classe 1994. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

