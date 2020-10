Truffa a un’anziana: il colpo fallisce, indagano i carabinieri (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTruffatori in azione a Montella, ma il colpo ai danni di una ultraottantenne fallisce: la donna, venuta a conoscenza di analoghi episodi di truffe verificatesi recentemente e ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato, divulgati sia dagli organi d’informazione sia con apposite locandine affisse in paese, avvisava subito i familiari e richiedeva l’intervento dei carabinieri. Nello specifico, la vittima prescelta veniva contattata telefonicamente dal malvivente che, spacciandosi per suo nipote, le riferiva che di lì a poco un corriere sarebbe passato per la consegna di un pacco a lui destinato; subito dopo telefonava all’anziana un sedicente corriere chiedendole l’esatta ubicazione dell’abitazione. Insospettita, ricordando anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutitori in azione a Montella, ma ilai danni di una ultraottantenne: la donna, venuta a conoscenza di analoghi episodi di truffe verificatesi recentemente e ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato, divulgati sia dagli organi d’informazione sia con apposite locandine affisse in paese, avvisava subito i familiari e richiedeva l’intervento dei. Nello specifico, la vittima prescelta veniva contattata telefonicamente dal malvivente che, spacciandosi per suo nipote, le riferiva che di lì a poco un corriere sarebbe passato per la consegna di un pacco a lui destinato; subito dopo telefonava all’anziana un sedicente corriere chiedendole l’esatta ubicazione dell’abitazione. Insospettita, ricordando anche ...

