Tina Cipollari rivela cos’ha fatto alla De Blanck | “Ecco perché ce l’ha con me”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Interpellata a proposito della Contessa De Black, che al Grande Fratello Vip 5 più volte – e in maniera decisamente colorita – ha manifestato una grande antipatia nei suoi confronti,ha spiegato com’è nato questo sentimento, peraltro reciproco. Tutto risale a quando entrambe le donne hanno partecipato al reality show di qualche anno fa “Il Ristorante”, in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici, che prevedeva per i concorrenti la gestione di un locale con tutti i compiti e i doveri a esso annessi. “Lei è molto prepotente” ha dichiaratoin una recente intervista. “Mi scontrai con lei durante una nomination e il pubblico la bocciò con una percentuale bulgara, nonostante fosse convinta di restare. Io la presi in giro, feci un balletto a ...