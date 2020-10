Speranza e il sottile crinale fra precauzione e regime

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Io credo che si sia arrivati ad una affermazione sesquipedale, di una gravità inaudita, fatta con grande leggerezza: quando si dice: “proveremo a incidere su alcuni pezzi della vita delle persone che consideriamo non essenziali. Ci sono cose che sono fondamentali e cose che non sono fondamentali” e poi si apre alla delazione di Stato affidata a zelanti e odiosi vicini, allora si è rotto un argine. Saranno costoro a decidere cosa sia lecito fare o non fare nelle proprie case? Sarà una circolare del Viminale (chiedere alla barista multata per essersi fumata una sigaretta da sola dopo aver alzato la mascherina). Chi stabilisce se sto tenendo una festa in casa, se posso ricevere un amico, se posso parlare o meno con qualcuno? L’occhiuto alfiere dello ius politiae in versione? Un conto è chiedere responsabilità, ...