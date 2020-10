“Seconda ondata forte, ma evitare lockdown ad ogni costo”. L’appello del premier francese (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il premier francese Jean Castex guarda con preoccupazione alla seconda ondata: non ha escluso che possano essere imposti dei lockdown locali nel Paese. Ma andrà evitato quello generale: “Una ipotesi non percorribile, che bisogna evitare ad ogni costo” La Francia trema, la seconda ondata spaventa. Gli ospedali si preparano così come il governo ad una fase … L'articolo “Seconda ondata forte, ma evitare lockdown ad ogni costo”. L’appello del premier francese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) IlJean Castex guarda con preoccupazione alla seconda: non ha escluso che possano essere imposti deilocali nel Paese. Ma andrà evitato quello generale: “Una ipotesi non percorribile, che bisognaadcosto” La Francia trema, la secondaspaventa. Gli ospedali si preparano così come il governo ad una fase … L'articolo “Seconda, maadcosto”. L’appello delproviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Non è tanto la seconda ondata, ma la seconda ondata con Gallera che dovrebbe farci stare in pena. - MassimGiannini : L’Italia è stata senz’altro un modello nella prima ondata del #COVID__19. Ma sulla seconda ondata non ci siamo: la… - andreapurgatori : Trump lo spavaldo e la seconda ondata del contagio globale che spaventa. La pandemia è“FUORI CONTROLLO”? #Atlantide… - tarabbo : La seconda ondata sovranista - luciacontee : @sedazzari Non lo è. Scandaloso è fare otto ore di fila per un tampone e aspettare una settimana l'esito. All'inizi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Seconda ondata Favilla (Seasif Holding): nell'economia post-covid, l'oro unica tutela per i risparmiatori Fortune Italia