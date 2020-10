Savona | gruppo di ragazzi non vuole indossare la mascherina | i poliziotti sparano

Leggi su chenews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Due giovani sorpresi senzadalla polizia. Poi l’aggressione degli amici e icheper disperdere il branco. Ci sarebbe anche una ragazza di 20 anni tra gli aggressori che hanno ferito alcuniche intimavano dila. Tutto è successo nei giardini di via delle Trincee, a. Due giovani ecuadoregni non avevano la, in Liguria c’è l’obbligo di indossarla anche all’aperto. Gli agenti di polizia hanno detto loro di indossarla, e da lì è iniziata la rissa. Uno dei due stranieri non solo si è rifiutato di mettere la protezione, ma addirittura ha aggredito gli agenti : prima li ha minacciati e insultati, poi li ha ...