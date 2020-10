Roma, violento scontro auto contro bus a Torre Angela: due persone in ospedale (FOTO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Incidente ieri pomeriggio lungo Viale Duilio Cambellotti altezza Via Casilina intorno alle 18.00. Una Chevrolet Matiz, in una dinamica ancora da accertare, si è scontrata contro bus Atac della linea 20. La zona è quella di Torre Angela nei pressi della Metro C. A seguito dell’impatto due persone sono rimaste ferite: entrambe, stando a quanto raccolto, sono state portate in ospedale in codice arancione. Ripercussioni al traffico si sono registrate nella zona e le linee Atac sono state deviate su Via del Torraccio di Torrenova. Rilievi affidati al Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. 1 di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Incidente ieri pomeriggio lungo Viale Duilio Cambellotti altezza Via Casilina intorno alle 18.00. Una Chevrolet Matiz, in una dinamica ancora da accertare, si è scontratabus Atac della linea 20. La zona è quella dinei pressi della Metro C. A seguito dell’impatto duesono rimaste ferite: entrambe, stando a quanto raccolto, sono state portate inin codice arancione. Ripercussioni al traffico si sono registrate nella zona e le linee Atac sono state deviate su Via del Torraccio dinova. Rilievi affidati al Gruppo Torri della Polizia Locale diCapitale. 1 di ...

