Pablo Iglesias: «Contro di me accuse infondate. Io sono la vittima» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il vicepresidente spagnolo e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, non sembra intimorito dalla possibilità che il Tribunale Supremo possa imputarlo. «È impossibile», spiega nella sua prima intervista da ministro al manifesto. E rilancia: «La pandemia è un'opportunità storica per rafforzare il sistema di salute e affrontare le debolezze storiche della nostra struttura produttiva». Può spiegare ai lettori italiani come è possibile che lei sia passato da essere vittima di spionaggio a possibile imputato? È difficile spiegarlo, soprattutto tenendo presenti …

Il vicepresidente spagnolo e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, non sembra intimorito dalla possibilità che il Tribunale Supremo possa imputarlo. «È impossibile», spiega nella sua prima ...

