Nuovo Dpcm | le palestre restano aperte | stop ai viaggi d’istruzione e alle gite scolastiche

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Uno dei temi caldi delera la chiusura o meno dellee stando a quanto si apprende da fonti di governo queste resterannoanche nelle prossime settimane, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. Al contempo, una stretta riguarda la scuola e in particolare lee id’istruzione, che sono stati vietati dal Governo per evitare assembramenti. Le regioni hanno chiesto la didattica a distanza per le superiori, ma è arrivato il secco no dell’esecutivo.