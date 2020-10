Maria de Filippi rivela la verità sull’incontro con Maurizio Costanzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite attesa e voluta con determinazione da Mara Venier, Maria de Filippi ha presenziato a Domenica In dove si è concessa ad una lunga intervista rivelatrice della sua vita. Maria ha parlato della sua carriera, di come ha intrapreso la sua strada da conduttrice e del successo di alcuni suoi programmi, ma in particolare ha dedicato molto spazio nel raccontare il suo rapporto con Maurizio Costanzo. Maria de Filippi ha rivelato d’aver incontrato Costanzo durante un convegno del Festival di Venezia, non è stato un colpo di fulmine anzi, inizialmente, aveva poca simpatia per il giornalista. Al contrario Maurizio, che è rimasto subito colpito da lei e le ha chiesto di andare a ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite attesa e voluta con determinazione da Mara Venier,deha presenziato a Domenica In dove si è concessa ad una lunga intervistatrice della sua vita.ha parlato della sua carriera, di come ha intrapreso la sua strada da conduttrice e del successo di alcuni suoi programmi, ma in particolare ha dedicato molto spazio nel raccontare il suo rapporto condehato d’aver incontratodurante un convegno del Festival di Venezia, non è stato un colpo di fulmine anzi, inizialmente, aveva poca simpatia per il giornalista. Al contrario, che è rimasto subito colpito da lei e le ha chiesto di andare a ...

