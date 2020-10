La Premier scopre il patto di sindacato In UK lo chiamano golpe | una riforma in cui 6 voti ne battono 14

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Mentre in Italia siamo ancora alle baruffe da cortile per cercare di tenere in piedi il giocattolo del calcio nel pieno di una pandemia che non risparmia club e giocatori, in Inghilterra stanno ripensando tutto il sistema cercando di adattare “l’industria” del pallone britannico (la più ricca del pianeta) alla nuova situazione di crisi economica. Una vera e propria rivoluzione che prende il nome di “Project Big Picture”, un piano d’azione pervasivo e complicato per rivedere radicalmente la “piramide”, dallaLeague alle serie minori, nel tentativo di salvaguardare queste ultime dal punto di vista economiche, “ricompensando” i top club con più peso decisionale. Per alcuni potere assoluto. Un piano che nasconde sviluppi politici che non sono passati inosservati alla stampa inglese. Alcuni ...