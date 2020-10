In 180 senza mascherina in un capannone nel Bresciano (Di lunedì 12 ottobre 2020) In un capannone di Lonato, a Brescia, erano in 180, riuniti per festeggiare un battesimo. Ma la festa è stata presto interrotta dall’irruzione della Polizia, chiamata dagli abitanti della zona insospettiti dalla musica troppo alta. Gli agenti hanno trovato le persone che mangiavano al buffet senza rispetatre alcuna misura di distanziamento e senza le mascherine.Da qui le sanzioni per la mancata osservanza della normativa anti-Covid, ma anche per una serie di infrazioni amministrative: gli accertamenti hanno stabilito che l’immobile era stato locato “in nero” ad un 30enne rom di Brescia con precedenti penali per una cifra intorno ai 700 euro. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) In undi Lonato, a Brescia, erano in 180, riuniti per festeggiare un battesimo. Ma la festa è stata presto interrotta dall’irruzione della Polizia, chiamata dagli abitanti della zona insospettiti dalla musica troppo alta. Gli agenti hanno trovato le persone che mangiavano al buffetrispetatre alcuna misura di distanziamento ele mascherine.Da qui le sanzioni per la mancata osservanza della normativa anti-Covid, ma anche per una serie di infrazioni amministrative: gli accertamenti hanno stabilito che l’immobile era stato locato “in nero” ad un 30enne rom di Brescia con precedenti penali per una cifra intorno ai 700 euro.

