Harry e Meghan | «I nostri momenti preziosi con Archie»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Saranno anche usciti dall’orbita della royal family per avere una vita più «normale», ma quando si tratta di far sentire le loro voci per cause in cui credono Harry e Meghan non perdono un appuntamento. L’ultima «apparizione» davanti alle telecamere è stata in occasione della Giornata Internazionale delle bambine, istituita dalle Nazioni Unite nel 2011 per accendere i riflettori sull’emancipazione delle donne di domani, ancora utopica in molte parti del mondo.