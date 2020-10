GF Vip 5, Adua e Dayane sempre più intime: arriva un altro bacio passionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sta facendo molto parlare il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip. Le due, non a caso, hanno stretto fin da subito un forte legame e spesso si lasciano andare a coccole piuttosto intime. Se qualche giorno fa la showgirl brasiliana aveva baciato l’attrice a mo’ di scherzo, in queste ore è arrivato un altro bacio molto più appassionato. Il tutto è avvenuto in giardino davanti agli altri inquilini, i quali non sono stati per nulla indifferenti. Al Grande Fratello Vip tra Dayane e Adua scatta il bacio Qualche giorno fa, Dayane Mello aveva dato un bacio sulle labbra ad Adua Del Vesco. Il suo gesto, tuttavia, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sta facendo molto parlare il rapporto traMello eDel Vesco nella casa del Grande Fratello Vip. Le due, non a caso, hanno stretto fin da subito un forte legame e spesso si lasciano andare a coccole piuttosto. Se qualche giorno fa la showgirl brasiliana aveva baciato l’attrice a mo’ di scherzo, in queste ore èto unmolto più appassionato. Il tutto è avvenuto in giardino davanti agli altri inquilini, i quali non sono stati per nulla indifferenti. Al Grande Fratello Vip trascatta ilQualche giorno fa,Mello aveva dato unsulle labbra adDel Vesco. Il suo gesto, tuttavia, ...

ilgiornale : Gabriel Garko, ospite di Live, ha svelato il retroscena legato al suo coming out. Nel Casa era entrato per mettere… - zazoomblog : Live Non è la DUrso Gabriel Garko: Non ero andato al Grande Fratello Vip per fare outing ma Adua Del Vesco p… - serenitybxxch : #Gfvip, #MassimilianoMorra si apre sulle sue relazioni: 'Ho sofferto tanto per #AduaDelVesco' ?? - zazoomblog : Live Non è la DUrso Gabriel Garko: Non ero andato al Grande Fratello Vip per fare outing ma Adua Del Vesco parlava… - gieffepparo : @elafashionable Che è andato a fare coming out al GF Vip perché si era stufato delle palle che si dicevano sulla sua storia con Adua -