Fuma una sigaretta in pausa dal lavoro: 400 euro di multa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il caso arriva da Pavia, dove un barista, in pausa dal lavoro era intenta a Fumare una sigaretta, ma quando ha abbassato la mascherina, è scattata la multa. multa vigili (Facebook)Ilenia, è questo il nome della ragazza multata a Pavia, era in pausa dal suo lavoro in un bar della zona. E’ uscita fuori per accendere una sigaretta, rituale che spesso riguarda molti lavoratori, di qualsiasi settore, quando si è vista all’istante notificare una multa di 400 euro per aver tolto la mascherina. La ragazza sistematasi in posizione distante da alcune persone presenti, quindi in non in presenza imminente di altri individui, non ha potuto evitare la sanzione. ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il caso arriva da Pavia, dove un barista, indalera intenta are una, ma quando ha abbassato la mascherina, è scattata lavigili (Facebook)Ilenia, è questo il nome della ragazzata a Pavia, era indal suoin un bar della zona. E’ uscita fuori per accendere una, rituale che spesso riguarda molti lavoratori, di qualsiasi settore, quando si è vista all’istante notificare unadi 400per aver tolto la mascherina. La ragazza sistematasi in posizione distante da alcune persone presenti, quindi in non in presenza imminente di altri individui, non ha potuto evitare la sanzione. ...

marinellibar : Sotto in post in cui Fedez propone di devolvere il minimo garantito che prende un cantante anche se salta il tour l… - fabiano8marzo : Qualcuno che parla grillino, può spiegare a questa bimba di Conte che, le foto di repertorio vengono usate in manca… - Andrea41357521 : Comunque io voglio dire che #demetozdemir è un essere umano, donna che, come altre donne, beve, mangia, dorme, fors… - Malagigi14 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Cristoforo Colombo è inciampato in una tragedia che poi sarebbe diventata gli USA.… - d_essere : RT @luigitecnologo: ?? ???? L'Italia sta superando la ???? Cina a #DittaturaSanitaria , Xi Jinping almeno dacci una mano a sistemare i ponti e l… -