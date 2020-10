Francia, Macron parlerà alla nazione mercoledì: lockdown all’orizzonte? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Emmanuel Macron ha annunciato l’attuazione di un discorso alla nazione, in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 20.00. Il presidente francese, come riferiscono i media transalpini, potrebbe intervenire in merito alla preoccupante situazione sanitaria del Paese, causata da diffusi focolai di Coronavirus nelle ultime settimane. Il rischio che possa presentarsi un altro lockdown è tangibile, dettato dalla constatazione che l’eccessivo numero di contagi possa rappresentare un grave pericoloso per la sanità pubblica. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Emmanuelha annunciato l’attuazione di un discorso, in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 20.00. Il presidente francese, come riferiscono i media transalpini, potrebbe intervenire in meritopreoccupante situazione sanitaria del Paese, causata da diffusi focolai di Coronavirus nelle ultime settimane. Il rischio che possa presentarsi un altroè tangibile, dettato dconstatazione che l’eccessivo numero di contagi possa rappresentare un grave pericoloso per la sanità pubblica.

