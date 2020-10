Dl Agosto incassa fiducia alla Camera

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Laha votato stamattina lasul Dl, esprimendo 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. Alle 15 è poi partito a Montecitorio l’esame dei 182 ordini del giorno sul testo. Le dichiarazioni di voto finali avranno inizio verso le ore 19 ed il voto finale sul provvedimento , che doveva essere convertito in legge entro domani, pena la decadenza, dovrebbe arrivare attorno alle ore 21. Fra le novità introdotte dal testo che ha ricevuto la, identico a quello approvato in Senato, vi sono delle modifiche al Superbonus 110%, nel senso della semplificazione dell’incentivo, alcune modifiche ai tetti di spesa per il sisma bonus nelle aree terremotate, il congedo dei genitori in caso di quarantena dei figli, lo stop alle norme sugli affitti brevi.