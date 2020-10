Crotone-Juventus, Vrenna: “Servirà un’impresa per uscire indenni” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gianni Vrenna, presidente del Crotone, si è concesso ai microfoni di Tuttojuve.com per raccontare la sfida in campionato contro la Juventus: “Per uscire indenni da questo match servirà un’impresa. Sembrerà strano, ma io spero che i ragazzi ripetano la gara contro il Sassuolo. Il 4-1 subito può dare un’idea di una squadra allo sbando, ma non è così. Quando parliamo di Juventus parliamo sempre di una corazzata. Ronaldo a parte, ci sono diversi giocatori da temere, per esempio Dybala. Il fatto che Pirlo sia alla sua prima esperienza non deve ingannare. Lui è stato un grandissimo da giocatore, se in panchina dimostra la stessa bravura, la Juve ha fatto una grande operazione. Si tratta di una scommessa, quindi ci vuole tempo e pazienza. Se la ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gianni, presidente del, si è concesso ai microfoni di Tuttojuve.com per raccontare la sfida in campionato contro la: “Perindenni da questo match servirà un’impresa. Sembrerà strano, ma io spero che i ragazzi ripetano la gara contro il Sassuolo. Il 4-1 subito può dare un’idea di una squadra allo sbando, ma non è così. Quando parliamo diparliamo sempre di una corazzata. Ronaldo a parte, ci sono diversi giocatori da temere, per esempio Dybala. Il fatto che Pirlo sia alla sua prima esperienza non deve ingannare. Lui è stato un grandissimo da giocatore, se in panchina dimostra la stessa bravura, la Juve ha fatto una grande operazione. Si tratta di una scommessa, quindi ci vuole tempo e pazienza. Se la ...

