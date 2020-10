Covid, ipotesi: per le feste in casa non più di 6 persone, ma nessun divieto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stop alle feste private, con una 'forte raccomandazione' a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone. E' la proposta che il premier Conte avrebbe illustrato nel corso della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stop alleprivate, con una 'forte raccomandazione' a limitare anche quelle in, se partecipano più di sei. E' la proposta che il premier Conte avrebbe illustrato nel corso della ...

Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a domani. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - Corriere : La Regione e la mail riservata: «Valutare per Milano stop bar alle 18 e lezioni online alle superiori» - Agenzia_Ansa : #Covid: arriva una nuova stretta, da movida a smart working. Ipotesi chiusura locali alle 24 #ANSA… - micaelcamozzi : @ilgiornale Fatemi capire: Conte chiude ed è dittatura sanitaria. La Regione Lombardia chiude invece nessun problem… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Covid, ipotesi: per le feste in casa non più di 6 persone, ma nessun divieto #Coronavirusitalia -