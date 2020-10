Covid a Campagna, alunno positivo: scuola chiusa per due giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – Covid nella scuola di Campagna. Il sindaco informa che “è risultato positivo il tampone di un alunno che frequenta il plesso scolastico ‘E.De Nicola’ dell’ I.C. G.Palatucci”. Di conseguenza “in via cautelativa e precauzionale, per consentire la sanificazione dell’intero Plesso scolastico ‘E.De Nicola’”, il sindaco ha emanato “una ordinanza di chiusura, per le giornate del 12 e del 13 ottobre, del Plesso Scolastico ‘E.De Nicola’ (scuola primaria e secondaria di Primo grado)”. Il sindaco aggiunge: “L’ASL ha comunicato un altro caso di positività di un campagnese (caso accertato dall’ASL del Lazio dove era ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –nelladi. Il sindaco informa che “è risultatoil tampone di unche frequenta il plesso scolastico ‘E.De Nicola’ dell’ I.C. G.Palatucci”. Di conseguenza “in via cautelativa e precauzionale, per consentire la sanificazione dell’intero Plesso scolastico ‘E.De Nicola’”, il sindaco ha emanato “una ordinanza di chiusura, per le giornate del 12 e del 13 ottobre, del Plesso Scolastico ‘E.De Nicola’ (primaria e secondaria di Primo grado)”. Il sindaco aggiunge: “L’ASL ha comunicato un altro caso di positività di un campagnese (caso accertato dall’ASL del Lazio dove era ...

AlessiaMorani : Presidente Acquaroli la App Immuni è fondamentale per il tracciamento del Covid. Pensi prima alla salute dei marchi… - fattoquotidiano : Usa, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus: è la crisi politica più deva… - Agenzia_Ansa : Partirà il 5 ottobre e terminerà l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare la app… - GruppoIeC : Allarme Covid. Confindustria Cosenza disponibile ad affiancare l'Asp per una campagna di screening preventiva -… - biif : RT @Geopoliticainfo: ???? La #Cina lancia una campagna di 5 giorni per completare i test di massa sul Covid-19 su gli oltre 9 milioni di resi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campagna Covid-19, nuovi contagi ad Eboli e Campagna: le scuole chiuse SalernoToday Frascati – La collettiva di arte contemporanea “Opera Domus”, alle Scuderie Aldobrandini dal 23 ottobre

«La mostra nata per essere ospitata in un vecchio casale seicentesco della campagna veliterna ha trovato la sua prima ... Durante la quarantena da Covid 19 il tema dello spazio che ci circonda è stato ...

Da Cittadinanzattiva e Fimmg campagna 'Torniamo a curarci'

aumentate in molti casi proprio a causa delle misure adottate nel lockdown e rispondere allo stop alle cure di alcuni cittadini per preoccupazioni legate al Covid.La campagna è anche raggiungibile su ...

«La mostra nata per essere ospitata in un vecchio casale seicentesco della campagna veliterna ha trovato la sua prima ... Durante la quarantena da Covid 19 il tema dello spazio che ci circonda è stato ...aumentate in molti casi proprio a causa delle misure adottate nel lockdown e rispondere allo stop alle cure di alcuni cittadini per preoccupazioni legate al Covid.La campagna è anche raggiungibile su ...