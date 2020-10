Covid-19 e ritiro a casa: le donne sono meno resilienti e il 79% fa scelte finanziarie con il partner (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “Il 79% delle donne condivide le scelte finanziarie con il proprio partner e solo il 26% le fa in autonomia. Le donne sono inoltre meno confident e meno determinate ad accrescere le proprie competenze finanziarie”, perché lo percepiscono “come un tema troppo complesso”. È il ritratto nelle parole di Nadia Linciano, responsabile dell’Ufficio Studi Economici della Consob, di una popolazione femminile che, complice anche la dura emergenza sanitaria, sta vivendo un ritiro a casa, un vero e proprio esodo di autoesclusione. Ed è stato questo il filo rosso che ha guidato il webinar di oggi pomeriggio, promosso da Banca d’Italia, nel mese dedicato all’educazione finanziaria, con Soroptimist international, associazione impegnata nella riduzione delle differenze di genere. ‘Le donne contano. Un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne’ è il titolo scelto per questo approfondimento nella direzione di spiegare il motivo del “ritiro delle donne” da alcuni ambiti, soprattutto con la crisi generata dalla pandemia, come evidenziato dalla Vice direttrice generale di Banca d’Italia, Alessandra Perrazzelli che ha aperto i lavori, mettendo in luce il ritardo di genere e la necessità di mettere in piedi “azioni positive”, come è stata la nascita, ad esempio, “in Banca d’Italia di una struttura dedicata all’educazione finanziaria“. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “Il 79% delle donne condivide le scelte finanziarie con il proprio partner e solo il 26% le fa in autonomia. Le donne sono inoltre meno confident e meno determinate ad accrescere le proprie competenze finanziarie”, perché lo percepiscono “come un tema troppo complesso”. È il ritratto nelle parole di Nadia Linciano, responsabile dell’Ufficio Studi Economici della Consob, di una popolazione femminile che, complice anche la dura emergenza sanitaria, sta vivendo un ritiro a casa, un vero e proprio esodo di autoesclusione. Ed è stato questo il filo rosso che ha guidato il webinar di oggi pomeriggio, promosso da Banca d’Italia, nel mese dedicato all’educazione finanziaria, con Soroptimist international, associazione impegnata nella riduzione delle differenze di genere. ‘Le donne contano. Un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne’ è il titolo scelto per questo approfondimento nella direzione di spiegare il motivo del “ritiro delle donne” da alcuni ambiti, soprattutto con la crisi generata dalla pandemia, come evidenziato dalla Vice direttrice generale di Banca d’Italia, Alessandra Perrazzelli che ha aperto i lavori, mettendo in luce il ritardo di genere e la necessità di mettere in piedi “azioni positive”, come è stata la nascita, ad esempio, “in Banca d’Italia di una struttura dedicata all’educazione finanziaria“.

