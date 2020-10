Coronavirus, in Gran Bretagna si stringe la morsa: atteso per oggi un nuovo annuncio di Boris Johnson, “restrizioni a 3 livelli” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Gran Bretagna stringe la morsa per far fronte al nuovo Coronavirus: mentre sembra diventare sempre più reale lo spettro di nuovo lockdown, tra le proteste della popolazione, sono attese per oggi delle novità in merito alle restrizioni. Il premier britannico Boris Johnson presiederà oggi una riunione del comitato d’emergenza Cobra, per “stabilire gli interventi finali” legati alla pandemia del Coronavirus. In seguito, annuncerà le conclusioni alla Camera dei comuni e terrà poi una conferenza stampa a Downing Street. Al suo fianco, riferiscono i media britannici, saranno il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e il ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lalaper far fronte al: mentre sembra diventare sempre più reale lo spettro dilockdown, tra le proteste della popolazione, sono attese perdelle novità in merito alle restrizioni. Il premier britannicopresiederàuna riunione del comitato d’emergenza Cobra, per “stabilire gli interventi finali” legati alla pandemia del. In seguito, annuncerà le conclusioni alla Camera dei comuni e terrà poi una conferenza stampa a Downing Street. Al suo fianco, riferiscono i media britannici, saranno il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e il ...

