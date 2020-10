Colin O’Donoghue per The Right Stuff: «Vi raccontiamo la vita vera di questi uomini perfetti» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Astronauti, eroi nazionali, i primi a varcare i confini terrestri nella corsa verso la spazio. Una battaglia combattuta per gli Stati Uniti d’America, nella guerra fredda contro l’Unione Sovietica, raccontata in The Right Stuff, la serie originale disponibile su Disney+ che racconta la vita dei piloti miliari scelti per il programma spaziale Mercury 7. Adattamento del libro di Tom Wolfe nel cast della serie troviamo Colin O’Donoghue (Uncino in Once Upon a Time), Patrick J. Adams (al fianco di Megan Markle in Suite), Jake McDorman (Limitless) e James Lafferty (One Tree Hill). Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) Astronauti, eroi nazionali, i primi a varcare i confini terrestri nella corsa verso la spazio. Una battaglia combattuta per gli Stati Uniti d’America, nella guerra fredda contro l’Unione Sovietica, raccontata in The Right Stuff, la serie originale disponibile su Disney+ che racconta la vita dei piloti miliari scelti per il programma spaziale Mercury 7. Adattamento del libro di Tom Wolfe nel cast della serie troviamo Colin O’Donoghue (Uncino in Once Upon a Time), Patrick J. Adams (al fianco di Megan Markle in Suite), Jake McDorman (Limitless) e James Lafferty (One Tree Hill).

