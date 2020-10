Cinque gare alla fine e tutto da decidere (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ancora Cinque Gp per chiudere una stagione 'stretta' e pazza. Senza l'asso pigliatutto Marc Marquez, i giochi sono apertissimi: sul podio di sono alternati 15 piloti diversi, le vittorie se le sono ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) AncoraGp per chiudere una stagione 'stretta' e pazza. Senza l'asso pigliaMarc Marquez, i giochi sono apertissimi: sul podio di sono alternati 15 piloti diversi, le vittorie se le sono ...

Ancora cinque Gp per chiudere una stagione ‘stretta’ e pazza. Senza l’asso pigliatutto Marc Marquez, i giochi sono apertissimi: sul podio di sono alternati 15 piloti diversi, le vittorie se le sono ...

Vietti-Arbolino, che doppietta. Marini frena

In Moto3 show dei due azzurri in piena corsa per il titolo. Vittoria di Lowes in Moto2: il fratello di Vale paga l’infortunio, Bezzecchi terzo ...

In Moto3 show dei due azzurri in piena corsa per il titolo. Vittoria di Lowes in Moto2: il fratello di Vale paga l'infortunio, Bezzecchi terzo ...