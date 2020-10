Cambia il Messale. Entrano le "sorelle", addio a "non indurci in tentazione" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva il nuovo Messale nelle parrocchie. In alcune diocesi i Cambiamenti arriveranno già domenica 29 novembre, mentre per tutte saranno comunque obbligatorie dal 4 aprile 2021. E’ il caso di Roma e domani i sacerdoti della capitale si riuniranno a San Giovanni in Laterano per conoscere tutte le novità. E se in passato si è molto parlato del nuovo ‘Padre Nostro’, sono invece diversi i Cambiamenti delle formule che si sentiranno nelle Messe. Ad illustrare le novità è Avvenire.Uno dei Cambiamenti che sarà senza dubbio notato dai fedeli saranno le preghiere dove accanto alla parola “fratelli” viene accostata “sorelle”. È stato rivisto in questo senso l’atto penitenziale: i cattolici a Messa diranno dunque: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva il nuovonelle parrocchie. In alcune diocesi imenti arriveranno già domenica 29 novembre, mentre per tutte saranno comunque obbligatorie dal 4 aprile 2021. E’ il caso di Roma e domani i sacerdoti della capitale si riuniranno a San Giovanni in Laterano per conoscere tutte le novità. E se in passato si è molto parlato del nuovo ‘Padre Nostro’, sono invece diversi imenti delle formule che si sentiranno nelle Messe. Ad illustrare le novità è Avvenire.Uno deimenti che sarà senza dubbio notato dai fedeli saranno le preghiere dove accanto alla parola “fratelli” viene accostata “”. È stato rivisto in questo senso l’atto penitenziale: i cattolici a Messa diranno dunque: ...

Arriva il nuovo Messale nelle parrocchie. In alcune diocesi i cambiamenti arriveranno già domenica 29 novembre, mentre per tutte saranno comunque obbligatorie dal 4 aprile 2021. E’ il caso di Roma e ...

Molte le novità del libro. Nel Confesso arriva la formula «fratelli e sorelle». E il prete dirà: «Scambiatevi il dono della pace». Un nuovo saluto finale: «Andate e annunciate il Vangelo del Signore» ...

