Brindisi: sparatoria in pizzeria, 23enne in rianimazione Indagine della polizia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: È di un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta domenica sera in una pizzeria di Brindisi. A farne le spese un 23enne Brindisino. Due uomini col volto coperto dal casco sono arrivati sul posto a bordo di uno scooter, si sono avvicinati al ragazzo e hanno aperto fuoco. I colpi hanno raggiunto lo stomaco e l’anca. Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in prognosi riservata. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Brindisi. Il locale al momento dell’agguato era vuoto. L'articolo Brindisi: sparatoria in ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: È di un ferito il bilancio di unaavvenuta domenica sera in unadi. A farne le spese unno. Due uomini col volto coperto dal casco sono arrivati sul posto a bordo di uno scooter, si sono avvicinati al ragazzo e hanno aperto fuoco. I colpi hanno raggiunto lo stomaco e l’anca. Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è attualmente ricoverato nel reparto didell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in prognosi riservata. Le indagini sono affidate alla squadra mobilequestura di. Il locale al momento dell’agguato era vuoto. L'articoloin ...

