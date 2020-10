Bari, processo a Casapound rinviato a dicembre (Di lunedì 12 ottobre 2020) È stato rinviato prima del fischio d’inizio il processo di Bari che vede al centro Casapound (Cpi). Ieri nella sede del tribunale del capoluogo pugliese sono stati riscontrati dei difetti di notifica, così la prima udienza è stata spostata al 21 dicembre. Fuori intanto un presidio del Coordinamento antifascista sfidava la pioggia torrenziale. Il procedimento coinvolge 33 persone: 28 presunti appartenenti a Cpi sono accusati di «riorganizzazione del disciolto partito fascista» e 10 di loro di lesioni personali aggravate. I fatti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 ottobre 2020) È statoprima del fischio d’inizio ildiche vede al centro(Cpi). Ieri nella sede del tribunale del capoluogo pugliese sono stati riscontrati dei difetti di notifica, così la prima udienza è stata spostata al 21. Fuori intanto un presidio del Coordinamento antifascista sfidava la pioggia torrenziale. Il procedimento coinvolge 33 persone: 28 presunti appartenenti a Cpi sono accusati di «riorganizzazione del disciolto partito fascista» e 10 di loro di lesioni personali aggravate. I fatti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

