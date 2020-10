Among Us rinnova le indagini nella beta della nuova patch

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Innersloth, sviluppatore diUs, ha recentemente annunciato di aver annullato i piani per un sequel in modo da lavorare sul gioco originale. Ebbene ora è disponibile una versioneche apporta numerose modifiche al gameplay rendendo il tutto un po' più impegnativo.Non ci sono note diufficiali, ma la community ha notato una serie di modifiche che dovrebbero fare una differenza significativa nel modo in cui vengono prese le decisioni di gruppo. Ora è possibile scegliere di rendere anonimi i voti, il che significa che nessuno saprà chi ha votato per chi durante una riunione e dovrebbe rendere più difficile trovare gli impostori. Inoltre è possibile anche modificare il momento in cui la barra delle task viene visualizzata durante una ...