Altro positivo in Serie A | è Marchizza dello Spezia

Lo Spezia ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che Riccardo Marchizza è uno dei calciatori dell'Under 21 risultato positivo al coronavirus. Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19.

Sono sette i nuovi casi di Covid nel fine settimana nel Centro Abruzzo, cinque in Valle Peligna e due in Alto Sangro. Si tratta di persone in parte già tracciate, ma anche di nuovi fronti ...

A Castelnuovo don Bosco e Piovà Massaia chiusi gli asili

Nel primo caso positiva al Covid un’insegnante, a Piovà la misura presa invece per precauzione A Castelnuovo Don Bosco l’asilo nido “La Coccinella allegra” è chiuso da venerdì scorso dopo che un’inseg ...

