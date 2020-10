Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 11 OTTOBREORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO ALL’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA, CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E VENTI FORTI DI BURRASCA SI CONSIGLIA DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA CIRCONE REGOLARE NELL’INTERAIN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA STAZIONE CASTRO PETRORIO DELLA METRO B E’ CHIUSA PER LAVORI POTRÀ ESSERE UTILIZZATA IN ALTERNATIVA LA VICINA FERMATA TERMINI O LE LINEE DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZION IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA ...