Ultime Notizie Roma del 11-10-2020 ore 12:10 (Di domenica 11 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione e Gabriella Luigi in studio nuovi record nella diffusione del contagio da covid in 24 ore secondo l’oms il mondo ha visto 383000 nuovi casi e nella sola Europa l’incremento è stato di 123 mila unità di 8 e 3 % rispetto a venerdì portando le infezioni a quota 6 milioni ottocentomila allarme nel Regno Unito dove l’autorità medica parla di punto di non ritorno con un prevedibile aumento delle vittime Stati Uniti arrivano a 7700000 persone colpite con oltre 54000 nuovi casi in un giorno L’India è vicino a sorpassarli nel triste primato di paese più colpito avendo superato quota 7 milioni di positivi l’ultimo bilancio giornaliero dei contagi nel nostro paese di 5724 nuovi positivi e 29 decessi a fronte di oltre 133tamponi il governo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione e Gabriella Luigi in studio nuovi record nella diffusione del contagio da covid in 24 ore secondo l’oms il mondo ha visto 383000 nuovi casi e nella sola Europa l’incremento è stato di 123 mila unità di 8 e 3 % rispetto a venerdì portando le infezioni a quota 6 milioni ottocentomila allarme nel Regno Unito dove l’autorità medica parla di punto di non ritorno con un prevedibile aumento delle vittime Stati Uniti arrivano a 7700000 persone colpite con oltre 54000 nuovi casi in un giorno L’India è vicino a sorpassarli nel triste primato di paese più colpito avendo superato quota 7 milioni di positivi l’ultimo bilancio giornaliero dei contagi nel nostro paese di 5724 nuovi positivi e 29 decessi a fronte di oltre 133tamponi il governo ...

Corriere : Covid, in Europa per la prima volta 100mila nuovi casi in giorno - fanpage : Di Maio: “Dire che l’Italia è ‘sotto dittatura sanitaria’ è da brividi” - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - Calab_Magnifica : LIVE Vibonese-Catanzaro, la diretta scritta di - BGarattini : Conflitto Armenia-Azerbaijan, 7 morti in bombardamento armeno a Ganja | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo. Oms, nuovo record in Europa: 123.684 nuovi casi in 24 ore Corriere della Sera Luke Perry: le curiosità che non conoscevi sull’attore scomparso a 52 anni

Le curiosità sulla vita dell'attore Luke Perry, scomparso all'età di 52 anni a causa di un ictus: era divenuto famoso per la parte in Beverly Hills.

Carolina Morace e il coming out: "Amo Nicola Jane Williams"

L'ex calciatrice e allenatrice ha raccontato per la prima volta la storia d'amore con l'australiana: "Nel mondo del calcio è pieno di omofobia. Sono una donna che ama un'altra donna" ...

Le curiosità sulla vita dell'attore Luke Perry, scomparso all'età di 52 anni a causa di un ictus: era divenuto famoso per la parte in Beverly Hills.L'ex calciatrice e allenatrice ha raccontato per la prima volta la storia d'amore con l'australiana: "Nel mondo del calcio è pieno di omofobia. Sono una donna che ama un'altra donna" ...