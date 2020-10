Traffico Roma del 11-10-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverdeancora una buona domenica e Ben ritrovati all’ascolto continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia un incidente segna sulla via Salaria all’altezza del Bivio per via dei Prati Fiscali in direzione raccordo nella zona di Piazza Cavour dal primo pomeriggio di ieri si è resa necessaria la chiusura di via Cicerone in direzione di via Vittoria Colonna a causa del dissesto del manto stradale come ogni domenica ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali tra Piazza del Colosseo Piazza Venezia deviate le linee bus che normalmente vi transitano manifestazione in programma questa mattina dalle 9 alle 13 in piazza Bologna possibili difficoltà di circolazione mentre a 12 Papa Francesco si affaccia alla finestra del suo studio privato per la recita della preghiera ...