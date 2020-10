RTX 3070 | aperti i preordini su Amazon Italia!

(Di domenica 11 ottobre 2020) Da oggi sono finalmentedelle prime RTXdi NVIDIA suItalia, con data di uscita fissata per il 30 ottobre 2020. NVIDIA ha recentemente annunciato ufficialmente la sua nuova serie 3000 di schede video, con architettura Ampere. Complici le relativamente poche scorte, i bot, e l’enorme incremento generazionale promesso, le 3080 sono state esaurite nel giro di secondi dall’apertura dei. Ora però tocca alle RTX, per le quali sono finalmentesuItalia. NVIDIA GeForce RTX: prezzo deisuItalia Il primo modello di RTXpreordinabile è la XLR8 Gaming ...

Da oggi sono finalmente aperti i preordini delle prime RTX 3070 di NVIDIA su Amazon Italia, con data di uscita fissata per il 30 ottobre 2020. NVIDIA ha recentemente annunciato ufficialmente la sua ...Secondo le ultime indiscrezioni a dicembre debutteranno due varianti con maggiore memoria delle schede GeForce RTX 3080 e RTX 3070, come risposta alle Radeon RX 6000 di AMD. Sarebbe invece slittata me ...