Roland Garros 2020 | Nadal è re di Parigi per la tredicesima volta | Djokovic cade in finale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Rafaelè re diper lain carriera, vincitore delai danni di Novak. Il maiorchino ha dimostrato nuovamente leadership sul rosso, battendo il numero uno del mondo attraverso il risultato di 6-0, 6-2, 7-5 e raggiungendo Roger Federer a quota 20 Slam conquistati.ha superato se stesso, ripetendosi e manifestando una freddezza psicologica da campione vero, unita a colpi pungenti, concreti ed espressione del suo bagaglio tecnico vastissimo.ha dominato il primo parziale, palesando efficacia con il dritto da fondocampo e pungendonei momenti in cui quest’ultimo sembrava potesse prende il comando delle operazioni. La ...

Eurosport_IT : RAFAEL NADAL, SEMPRE E SOLO LUI! 1?3??????? NADAL supera 6-0 6-2, 7-5 Novak Djokovic nella finalissima di Parigi: son… - Corriere : Roland Garros, oggi la finale Nadal-Djokovic. Ecco le 5 sfide di una rivalità infinita - Eurosport_IT : Parigi: atto finale ?? E' il giorno della finalissima tra Djokovic e Nadal, chi sarà il nuovo campione di Francia?… - luigicastronuov : RT @ncorrasco: Impressionante Nadal, a 34 anni non perde un set e vince il suo 13esimo Roland Garros. Finale dominata e Djokovic annichilit… - Marco562017 : RT @luca_carioli: Djokovic annichilito da un Nadal ingiocabile. Lo spagnolo chiude con un ace e vince il suo tredicesimo Roland Garros. Ven… -

