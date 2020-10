Previsioni Meteo Toscana: domani temperature in calo e nevicate oltre i 1400m (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani inizialmente nuvoloso con addensamenti più compatti in Appennino (versanti orientali) dove saranno possibili deboli nevicate oltre i 1400 metri. Possibilità di rovesci in Arcipelago a sud dell’Elba e sulle zone meridionali. Dal pomeriggio miglioramento generale con tendenza ad ampie schiarite e cessazione dei fenomeni. Venti: moderati di Grecale con locali forti raffiche. Mari: generalmente mossi in particolare al largo. temperature: in calo (inferiori alla norma, in particolare le ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.inizialmente nuvoloso con addensamenti più compatti in Appennino (versanti orientali) dove saranno possibili debolii 1400 metri. Possibilità di rovesci in Arcipelago a sud dell’Elba e sulle zone meridionali. Dal pomeriggio miglioramento generale con tendenza ad ampie schiarite e cessazione dei fenomeni. Venti: moderati di Grecale con locali forti raffiche. Mari: generalmente mossi in particolare al largo.: in(inferiori alla norma, in particolare le ...

