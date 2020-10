Porto Sant’Elpidio | tesserato il figlio di Ravanelli

Leggi su itasportpress

(Di domenica 11 ottobre 2020) IlSant'Elpidio squadra partecipante al campionato di calcio di Serie D Girone F in Italia, haMattiadel più celebre Fabrizio ex attaccante di Perugia, Juventus e Lazio tra le altre. Mattia, classe ’99 per ben 197 centimetri, si trasferisce nelle Marche per una nuova avventura calcistica dopo aver giocato la scorsa stagione nel Grosseto. A differenza del padre, il 21enne è un difensore centrale. Era ciò che serviva a mister Omiccioli per poter rinforzare la propria retroguardia. Il calciatore sarà disponibile nella sfida contro la Recanatese.Sant’Elpidio,ildiITA Sport Press.