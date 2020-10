Papa Francesco: "Più donne in posti di responsabilità nella Chiesa" (Di domenica 11 ottobre 2020) “Preghiamo perché i fedeli laici, specialmente le donne. partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus. “Nessuno di noi è stato battezzato prete né vescovo - ha osservato -, siamo stati tutti battezzati come laici, laici e laiche. Sono protagonisti della Chiesa”. “Oggi - ha proseguito - c’è ancora bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile Più incisiva nella Chiesa e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l’aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte”. “Dobbiamo promuovere ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) “Preghiamo perché i fedeli laici, specialmente le. partecipino maggiormente nelle istituzioni di; della”. Lo ha dettoal termine dell’Angelus. “Nessuno di noi è stato battezzato prete né vescovo - ha osservato -, siamo stati tutti battezzati come laici, laici e laiche. Sono protagonisti della”. “Oggi - ha proseguito - c’è ancora bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile; incisivae di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l’aspetto femminile, perché in genere levengono messe da parte”. “Dobbiamo promuovere ...

