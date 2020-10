Ondata di sbarchi a Lampedusa | sono arrivati 433 migranti in poche ore

(Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Raffica di, dove15 barchini inore per un totale di 433, la maggior partetunisini. A soccorrerlistate le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Una delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare direttamente a molo Madonnina. Istati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola, da giorni vuoto dopo i trasferimenti.

repubblica : Ondata di sbarchi a Lampedusa, arrivati 433 migranti su 15 diversi barchini [aggiornamento delle 00:53] - LucianaCiolfi : RT @repubblica: Ondata di sbarchi a Lampedusa, arrivati 433 migranti su 15 diversi barchini [aggiornamento delle 00:53] - Marcolit67 : RT @gabrillasarti2: Visto a cosa servono 88 milioni x l'accoglienza , far arrivare piu contagiati possibili !! Nuova ondata di sbarchi ill… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata sbarchi

la Repubblica

AGI - Raffica di sbarchi a Lampedusa, dove sono arrivati 15 barchini in poche ore per un totale di 433 migranti, la maggior parte sono tunisini. A soccorrerli sono state le motovedette della ...Portati all'hotspot tutti i nuovi arrivati, in maggioranza tunisini, prima di essere imbarcati su una nave quarantena ...