Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? (Di domenica 11 ottobre 2020) Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? Non è certamente la prima volta che parliamo di notificazioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezione notifica da parte di un familiare, oppure con riferimento alla notifica raccomandata a persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso di notifica di un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un Numero ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 11 ottobre 2020)inla nullità? Non è certamente la prima volta che parliamo dizioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezioneda parte di un familiare, oppure con riferimento allaa persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso didi un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un...

aisamakes : toccare il numero civico con il medio della mano sinistra quando entro in casa potrebbero davvero influire sulla vi… - zazoomblog : Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? - #Numero #civico #sbagliato - zlatanradu : RT @faberskj: Potete dare anche il numero civico, il piano e a che ora non è in casa? - magamago16 : #COVID__19 Il numero di #NoMask è direttamente proporzionale al numero di decreti #SiMask => senso civico=0 - propitit : RT @propitit: Nuovo numero civico -