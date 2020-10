Massimiliano Morra parla del suo passato con Adua e la spara grossa

Leggi su biccy

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo l’outing che gli ha fattoDel Vesco,ha iniziato a ripetere come un disco rotto “non sono gay, non sono così, non sono omosessuale, non sono gay, no, non sono gay, non sono proprio gay, ma parliamo del fatto che lei ha detto che sono stratega che è più importante“. Più in casa i concorrenti rumoreggiavano della presunta omosessualità die più lui sottolineava come fosse stato realmente preso da, fino ad arrivare ad insinuare in prima serata di aver quasi concluso con l’attrice (che signore). Oggi l’attore delle fiction Ares durante una chiacchierata con Dayane Mello è tornato are del suocon la Del Vesco. “Io con lei non c’ho ...