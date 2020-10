‘Live – Non è la D’Urso’, Lele Mora sgancia la bomba: “So per certo che Massimiliano Morra non è gay, ma…” (Di domenica 11 ottobre 2020) “No, non è gay! … Ce ne sono tanti che non sono gay ma che per arrivare al successo si lasciano andare alle delizie di qualche produttore“. Lo ha appena rivelato Lele Mora, a proposito del chiacchiericcio che nelle ultime settimane si era creato attorno alla presunta omosessualità di Massimiliano Morra, attualmente recluso nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Ospite a Live – Non è La D’Urso, Lele ha raccontato, inoltre, di sapere con certezza che l’attore avrebbe avuto una relazione con un uomo molto importante e conosciuto, che gli avrebbe promesso che prima o poi gli avrebbe consentito di entrare a far parte del Gf Vip, il reality di Canale 5 di cui Massimiliano è ora uno dei protagonisti. Sarà vero? Voi che ne ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 ottobre 2020) “No, non è gay! … Ce ne sono tanti che non sono gay ma che per arrivare al successo si lasciano andare alle delizie di qualche produttore“. Lo ha appena rivelato, a proposito del chiacchiericcio che nelle ultime settimane si era creato attorno alla presunta omosessualità di, attualmente recluso nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Ospite a Live – Non è La D’Urso,ha raccontato, inoltre, di sapere con certezza che l’attore avrebbe avuto una relazione con un uomo molto importante e conosciuto, che gli avrebbe promesso che prima o poi gli avrebbe consentito di entrare a far parte del Gf Vip, il reality di Canale 5 di cuiè ora uno dei protagonisti. Sarà vero? Voi che ne ...

